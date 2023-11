El triste mensaje de Taylor Swift tras la muerte de una fanática

No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show. No les puedo explicar lo devastada que estoy tras esto. Tengo muy poca información aparte del hecho de que era increíblemente hermosa y demasiado joven. No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor incluso cuando intento hablar de ello.

Quiero decir que siento esta pérdida profundamente y mi corazón roto está con la familia y los amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos llevar esta gira a Brasi





