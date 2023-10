El tiempo en Córdoba este lunes: después del calor, ¿se viene un cambio drástico?

. El calor se hizo sentir de sobremanera tras las lluvias del viernes, sin embargo, el tiempo podría cambiar de manera radical en el inicio de la semana, según indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De hecho, rige una alerta amarilla por ráfagas de viento.se espera una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 14°C. El cielo variará entre mayor y parcialmente nublado durante la jornada.

Respetá las indicaciones brindadas por personal de Policía Caminera o cualquier otra autoridad que trabaje para la seguridad y prevención. "En San Luis falta Guadalupe Lucero y tiene que volver ", Silvia no pierde la esperanza de volver a abrazar a su nieta

Balotaje: Milei se reconfigura con Macri, Massa mira a la UCR y se deskirchneriza. El candidato libertario se modera, luego del acuerdo con una porción del PRO. El postulante oficialista apuesta al voto del peronismo tradicional, pero admite que debe pescar en otra pecera.

Finanzas: se debilita el plan de dolarizar y se tranquilizan los mercados. Con los resultados de la jornada electoral del domingo último, el proyecto de Milei de eliminar la moneda local quedó prácticamente fuera de juego; el nuevo escenario repercutió en los mercados con una caída del dólar CCL y un achicamiento de la brecha cambiaria; qué se espera para los próximos...

Se formó en Instituto y el presente del club "le tira" para volver: "Cuando se tenga que dar, se dará". Estuvo 15 años desde las inferiores hasta debutar en Primera. Hace más de seis años fue transferido y hoy es un jugador consolidado en Liga Profesional.

Rebeca Hwang: 'No quedan más que 6 meses para que se abra la jaula y la inteligencia artificial se escape; no sé si los vamos a aprovechar'. Experta en IA y emprendedora de Silicon Valley habla sobre los planes que tiene la industria para esta tecnología y los riesgos si no se regula a tiempo.

Díaz Acosta se metió en la final masculina de tenis de los Juegos Panamericanos y logró pasaje a París. Se enfrentará al chileno Tomás Barrios en la final que se jugará este domingo.

Escándalo en los Juegos Panamericanos 2023: marcaron mal las distancias del recorrido de la marcha y se generaron "falsos" récords mundiales. La organización se desligó de la responsabilidad y entrenadores y atletas se fueron enojados