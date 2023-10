El squash será olímpico y se cumple un viejo sueño

que se retiraron sin haber cumplido su sueño. La dinastía pakistaní deJansher, a lo largo de su carrera, ganó ocho veces el Abierto Mundial y seis veces el Abierto Británico, logró 99 títulos profesionales y estuvo en el Nº 1 del ranking mundial por más de seis años.

Pasaron diez años. La tendencia evidente de cambios en el COI mostró sus credenciales ante el universo deportivo. Actividades urbanas, jóvenes, modernas, incluso artísticas se fueron incorporando en las citas que el Comité Olímpico Internacional organiza.

Estupor y sorpresa en un primer momento. Alegría, esperanza y compromiso para lo que será el camino y el objetivo final. Trabajo, reuniones y negociaciones de larga data recién ahora maduran y este COI aggiornado decide sin tantas vueltas, pateando el tablero.El ingreso a la familia olímpica por la puerta de atrás, como exhibición. headtopics.com

. Comodoro Rivadavia, Bariloche, Trelew, Puerto Madryn, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Paraná, Chaco, Tucumán, Salta, Colón en la Provincia de Buenos Aires, Misiones y obviamente CABA, sustentan el día a día de este deporte que ahora se viste de protagonista de grandes ligas. Ya es olímpico.

La regularidad en Juegos Panamericanos no fue un camino fácil para el squash. Luego de Lima 2019, literalmente el squash se caía de Panam Sports. Hubo que luchar junto con el Ráquetbol para que ambas disciplinas se mantuvieran en Santiago 2023. Todo lo que se logró en aquella aventura previa a Mar del Plata 95, parecía derrumbarse. No solo no se derrumbó, sino que hoy gozan de muy buena salud. headtopics.com

Recaudación fiscal: las autonomías perderán 2300 millones hasta 2028, según un informeLos datos surgen de una estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Leer más ⮕

Los convocados de Boca para la despedida ante su gente, con una sorpresa y una bajaJorge Almirón convocó a 27 jugadores para el choque del sábado ante Estudiantes, previo a la final de la Copa. Leer más ⮕

La ruptura de Juntos llega a los municipios y se rompen los bloques en los ConcejosAlgunos arman bloques para apoyar a Sergio Massa de cara al balotaje. Fuertes críticas a Javier Milei. Leer más ⮕

Los Angeles FC vs. Vancouver Whitecaps FC en vivo: cómo verlo, horario y TVLos Angeles FC y Vancouver Whitecaps FC se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 28 de octubre. El partido se jugará a las 21:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Los Angeles FC vs. Vancouver Whitecaps FC en vivo: cómo verlo, horario y TVLos Angeles FC y Vancouver Whitecaps FC se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 28 de octubre. El partido se jugará a las 21:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Revelaciones, mentiras y escándalos: los secretos más explosivos de los famososDesde Britney Spears y Demi Moore hasta John Stamos y Matthew McConaughey, muchas celebridades decidieron mostrar el lado B de sus vidas en sus autobiografías y no se guardaron nada Leer más ⮕