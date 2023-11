El socialismo resolvió apoyar a Sergio Massa

La posición del partido de la rosa, no obstante, se prologó con reparos de fuertes críticas al gobierno nacional y al kirchnerismo en perspectiva. Pero otorga excepcionalidad a esta coyuntura, ante la chance de La Libertad Avanza y su prédica ultraconservadora y negacionista, por lo que acaba por definir su apoyo a la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi.

"Nuestro Partido Socialista no acompañó hasta aquí a ninguna de esas propuestas. Pero ante la gravedad de este momento creemos que la prescindencia no es una alternativa aceptable", plantea el documento.

Añade que"los principios y valores democráticos deben anteponerse ante todo. Y es por ello que creemos que es momento de invitar a cada argentina y argentino a que, aún con profundas diferencias con el gobierno actual, asumamos la responsabilidad de evitar un profundo retroceso para nuestra democracia y las posibilidades de nuestro pueblo".

Ayer, luego del cónclave del Comité Ejecutivo Nacional desarrollado en Ciudad de Buenos Aires, Fein antepuso la crítica histórica del PS al modelo K y prevaleció su pertenencia al armado antiperonista Unidos para Cambiar Santa Fe, que se impuso en las elecciones provinciales con Maximiliano Pullaro a la cabeza."Venimos de derrotar al kirchnerismo categóricamente en Santa Fe.

En la reunión estuvieron dirigentes de los 19 distritos que componen la geografía socialista en el país. Entre ellos, Antonio Bonfatti y Enrique Estevez. Todos pusieron un límite al pronunciamiento: rehusar, tal vez por ahora también, de acudir a la propuesta de Massa de formar un gobierno de unidad.

