El socialismo que apoyó a Schiaretti, ahora respalda la candidatura de Massa

Apoyo. La socialista Mónica Fein acompañó a Juan Schiaretti durante una recorrida de campaña, en principios de octubre, en el interior de Santa Fe. Ahora el socialismo apoya al candidato oficialista Sergio Massa.

Los socialistas habían apoyado a Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) hasta las elecciones generales del pasado 22 de octubre, pero ahora se inclinaron por el candidato oficialista. Mientras el Partido Socialista oficializó su respaldo al ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, en Córdoba, el gobernador Schiaretti se mantiene neutral, sin pronunciarse sobre ninguno de los dos aspirantes presidenciales.

Respaldo. En junio pasado, la diputada nacional Mónica Fein visitó al gobernador Juan Schiaretti, en el Centro Cívico. En ese encuentro, le confirmó el respaldo del Partido Socialista a su aspiración presidencial. (Prensa Gobernación / Archivo) headtopics.com

Schiaretti viajó a Arabia Saudita y ahora está en Europa. Regresará el martes próximo. Muchos peronistas cordobeses esperan algún pronunciamiento oficial, aunque desde el entorno del gobernador aseguran que se mantendrá neutral, de cara al balotaje.Mónica Fein, diputada nacional y exintendenta de Rosario, había hecho campaña para Schiaretti.

Antes de la cumbre que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Amba), los socialistas habían barajado dos opciones para el balotaje: la libertad de acción, junto a un fuerte pronunciamiento contra el avance de políticas de derecha en la Argentina, y un apoyo al postulante oficialista, de la mano de un acuerdo programático. headtopics.com

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Hasta en la falta de nafta Massa primereó el relatoInstaló que la falta de combustible es por culpa de las refinadoras que especulan. Insiste en la campaña del miedo: “Con Milei, el litro estaría a $ 800″. Los logros de discutir las ideas liberales, pero el riesgo de quedar siempre a mitad de camino.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PAGINA12: ANSES: Massa y Raverta anunciaron aumentos de hasta 150% en créditos para jubilados y trabajadoresEn el caso de los jubilados y pensionados los montos máximos pasan de 400 a mil a 600 mil pesos. Mientras que los trabajadreos en relación de dependencia podrán acceder a créditos del organismo de hasta 1 millón de pesos.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Amplían los créditos para jubilados hasta $600 mil y para trabajadores hasta $1 millónEl aumento de los préstamos que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) llegan al 150 por ciento y estarán disponibles desde el 6 de noviembre.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En Francia, Schiaretti planteó ante la OCDE acciones vinculadas con los Objetivos de Desarrollo SostenibleLa reunión estuvo encabezada por Soo Jin Kim, subdirectora de la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible de esta organización. Destacó el trabajo realizado en Córdoba.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LA POLÍTICA ONLINE: De la Sota busca volcar al PJ cordobés a favor de Massa ante el silencio incómodo de Llaryora y SchiarettiLa hija del ex gobernador dice que 'en algún momento el peronismo de Córdoba debe mirar al país'.

Fuente: La Política Online | Leer más ⮕

LANACION: “Es difícil votar a alguien que castiga”: un ministro de Schiaretti culpó a Massa por la falta de combustiblesEl titular de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, cuestionó al funcionario por la escasez; “¿esa es la política que continuará aplicando si llega a la presidencia?”, señaló en la red X

Fuente: LANACION | Leer más ⮕