El socialismo apoyará a Massa en el balotaje y afirmaron que Milei es 'un riesgo para la democracia'

El PS invitó “aún con profundas diferencias con el gobierno” a asumir “la responsabilidad" de evitar que Milei sea presidente.y las posibilidades de nuestro pueblo".

Massa y Milei se cruzaron en las redes: venta de órganos, suba de nafta y acusaciones de"campaña sucia" “En este clima de decepción y escepticismo concurrimos nuevamente a las urnas”, analiza el comunicado y añade: “Para las y los socialistas los principios y valores democráticos deben anteponerse ante todo”. Por ello, invitan

“aún con profundas diferencias con el gobierno actual” a asumir “la responsabilidad de evitar un profundo retroceso para nuestra democracia”, al punto de denominar ‘excremento’ a quien piensa distinto” y por “quienes detrás de la palabra libertad expresan un modelo de sociedad profundamente”. “El Partido Socialista expresa su rechazo al proyecto de La Libertad Avanza y, dadas las condiciones de la contienda electoral, apoya la candidatura de Sergio Massa”.

Massa y Milei se cruzaron en las redes: venta de órganos, suba de nafta y acusaciones de "campaña sucia"Partidos liberales de La Rioja quitaron su apoyo a Milei y decidieron acompañar a Sergio MassaEl nuevo Fiat Fastback Abarth pierde el camuflajeMariana Llanos: “El programa de Milei es una reacción extrema a la incapacidad de la política”

Alberto Vergara: “Argentina y Brasil siempre fueron sociedades con una clase media mucho más extendida”Claudia Villafañe llevará a juicio oral a Matías Morla tras acusarla de "ladrona"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: El Partido Socialista apoyará a Sergio Massa en el balotaje contra Javier MileiEn Santa Fe, el socialismo integró un frente electoral con Juntos por el Cambio y a nivel nacional apoyó a Juan Schiaretti

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: Massa y Milei se cruzaron en las redes: venta de órganos, suba de nafta y acusaciones de 'campaña sucia'El video que publicó Sergio Massa sobre Javier Milei

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Nueva encuesta para el balotaje: cómo está la pelea entre Sergio Massa y Javier MileiEs un estudio de la consultora Proyección.Fue una de las que acertó el triunfo oficialista el 22-O.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Obra pública: el documento de los empresarios que desafía a Massa y cuestiona a MileiLa Cámara Argentina de la Construcción envió a los candidatos presidenciales un informe que alerta sobre las trabas de los privados para construir sin el Estado. Reclamos por mayor seguridad jurídica y transparencia

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PAGINA12: Balotaje Elecciones 2023: la campaña de Sergio Massa y Javier Milei, minuto a minutoLos candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se preparan para la votación decisiva. Sus propuestas, la búsqueda de votos, los preparativos para el debate y el posicionamiento de Juntos por el Cambio y el resto de las fuerzas políticas.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Crisis de la nafta complica a Massa y podría favorecer a MileiLa falta de suministro de combustibles es originada por una combinación de varios factores. Cómo impacta esta crisis en la campaña electoral

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕