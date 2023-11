El secretario de Política Económica Gabriel Rubinstein niega su renuncia al Gobierno

El secretario de Política Económica y número dos de Sergio Massa en el ministerio de Economía Gabriel Rubinstein negó su renuncia al Gobierno que comenzó a circular anoche tras el categórico triunfo de Javier Milei al compás del rumor del pedido de licencia del propio ministro y excandidato.

'Ante versiones que observo han empezado a circular sólo 2 aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre' escribió Rubinstein en la red social X.Ayer al asumir la derrota apenas pasadas las 20 cuando no había aún ningún resultado oficial pero los cómputos extraoficiales que manejaban los partidos ya hablaban de un partido liquidado Massa sostuvo: 'Hoy termina una etapa de mi vida política'. Mas allá del tono personal su frase su leída como una spoiler de lo que podía suceder.Aunque off the record desde el massismo se encargaron en confirmar la continuidad del ministro a las 2





