El santafesino Pullaro se alineó con la decisión de la UCR y se declaró neutral en el balotaje

El gobernador electo de Santa Fe aseguró que"la sociedad nos puso en el lugar de oposición a (Javier) Milei y a (Sergio) Massa". En agosto habia afirmado que de haber segunda vuelta se inclinaría por el candidato de la Libertad Avanza.

Pullaro apoyó al precandidato Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, para luego alinearse con la ganadora de esa compulsa, Patricia Bullrich."Nosotros somos opositores, ese es el lugar en que la sociedad puso a Juntos por el Cambio", sostuvo durante una rueda de prensa que brindó este miercoles en la ciudad de Santa Fe, tras un viaje a Estados Unidos.

