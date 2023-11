El Reducido del Nacional: cruces confirmados y qué pasa si avanza Quilmes o Gimnasia (M)

El caso de agresión al arquero de Gimnasia de Mendoza en Quilmes, hizo que las definiciones de quién juegan con quién, se atrasenEl Gasolero vs. El Cruzado

Temperley y Deportivo Maipú saben que uno de ellos llegará a la semifinal del Reducido. El próximo domingo a partir de las 16, se jugará la ida de este duelo. El conjunto de Orfila viene de dar un verdadero batacazo tras eliminar a Chacarita en San Martín. Por su parte los mendocinos llegan a esta instancia después de eliminar a San Martín de San Juan.el Gasolero finalizó octavo en la Zona A, con un total de 53 puntos, mientras que El Cruzado terminó tercero posterior a sumar 63 puntos en la Zona B de la Primera Nacional.

A tan solo una semana de perder la final en Córdoba ante Independiente Rivadavia, Almirante Brown comienza un nuevo camino en busca de ascender a Primera. El Mirasol se suma al Reducido, donde por los cuartos de final, se enfrentará a, ni más ni menos, que Ferro. El Verdolaga viene de vencer categóricamente a Agropecuario por 2-0. headtopics.com

La ida se jugará en Caballito. El domingo próximo, y a partir de las 18 con la televisación de TyC Sports, se medirán dos grandes de la categoría. Hay promesa de buen fútbol. El árbitro será Yamil PossiPost derrota en la final, Almirante se suma al Reducido. (Foto: Telam).Esto se debe a que Quilmes y Gimnasia de Mendoza, no terminaron su partido por la agresión ocurrida con el arquero del Lobo, Brian Olivera.

Por eso, todos los cruces no fueron definidos. Riestra, Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Rafaela, esperan ver con quien juegan.El Cervecero y Gimnasia, se reanudará el próximo viernes a partir de las 15:00 en el estadio de Platense. Los de Fuscaldo, mantendrán la ventaja deportiva, ya que por momentos se dijo que esto no sería así.Dependiendo quien pase de fase, se conocerán cómo queda dispuesto el Reducido. headtopics.com

