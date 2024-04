El presidente Milei compra aviones de guerra y genera preocupación

Aquí, allá y en todas partes. Con la conducción de Nora Veiras y la participación de Irina Hauser, Pablo Esteban, Valmiro Mainetti y Ariel Scher."En lugar de trabajar para la paz, está buscando involucrarse y compra 24 aviones de guerra . No hay plata, pero para una guerra sí", señaló el Premio Nobel de la Paz.la alineación con Israel por parte del Gobierno nacional.

El presidente Milei esta tomando actitudes en contra del pueblo argentino y en contra de la humanidad. En lugar de trabajar para la paz, está buscando involucrarse en el conflicto y compra 24 aviones de guerra."Estoy haciendo un llamado al secretario general de la ONU para que convoque una asamblea general para establecer el camino del diálogo para resolver este conflicto antes que sea tarde", contó Pérez Esquivel.. Seguir en esto nos va a sumergir en una guerra nuclear en la que no va a quedar ni las moscas", lamentó.

