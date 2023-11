El presidente electo Javier Milei asumirá en un contexto complejo

El presidente electo Javier Milei asumirá el 10 de diciembre en un contexto complejo, donde los analistas coinciden que en frente cambiario es la más complicado y urgente con reservas netas en estado crítico, y que según los cálculos de la Fundación Capital para esa fecha podrían ubicarse en terreno negativo por u$s10.500 millones, y advierten que 'los tiempos apremian'.

De hecho, Milei en su discurso del domingo afirmó que 'la situación de Argentina es crítica' y 'los cambios que nuestro país necesita son drásticos', enfatizó que 'no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas', y alertó que 'si no avanzamos rápido con los cambios estructurales nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia





