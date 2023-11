El presidente electo de Argentina habla sobre el equilibrio fiscal y el Sueldo Anual Complementario

El presidente electo aseguró que Argentina debe alcanzar el equilibrio fiscal y cuando fue consultado sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC) respondió: "Recortarán lo que tengan que recortar". Hasta dónde llegan sus atribuciones. levantaba polvareda, ahora que es el presidente electo los efectos de sus declaraciones tienen una dimensión mucho más potente.

Prueba de ello es lo que sucedió con su última respuesta sobre else refirió a la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, no respondió si está garantizado el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre y dijo: "Recortarán lo que tengan que recortar". El debate se instaló de inmediato y se generó todo tipo de confusiones acerca de las atribuciones del Poder Ejecutivo y el futuro inmediato de los empleados de sector público y privado. ", el periodista le preguntó qué sucederá si, en diciembre, Argentina recauda menos de lo que necesita y su respuesta fue que el Banco Central no va a emitir dinero. Consultado sobre la actividad de la administración pública y el aguinaldo contestó la frase que encendió todas las alarma





perfilcom » / 🏆 10. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Domingo Cavallo estima que la inflación anual de 2024 llegaría a 300% anualEl exministro de Economía analizó el escenario poselectoral y proyectó niveles de inflación mensual superiores al 10%

Fuente: LANACION - 🏆 12. / 63 Leer más »

Aumento salarial: en cuánto queda el sueldo de un empleado de call center en ArgentinaLa FAECyS anunció un nuevo incremento tras el último acuerdo al que llegaron en las paritarias del sector.

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

El sueldo de un gerente general de Burger King en ArgentinaAnalizaremos el sueldo de un gerente general y un gerente de local en Burger King en Argentina. La organización Vintage reveló recientemente su reporte de salarios y compensaciones para 2023.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

Grandes empresas de Argentina incrementan presupuestos para aumentos de sueldo en 2023Las grandes empresas de Argentina incrementaron sus presupuestos para aumentos de sueldo 2023 de 95% a principio de año, a 140% anual de alza en octubre último, de acuerdo al último seminario de Tendencias y Desafíos en Compensaciones 2023 de Korn Ferry.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

¿Cuánto es el sueldo de un empleado de supermercado en Argentina?El salario de los empleados de supermercado en Argentina depende de diferentes factores como su puesto, su jerarquía, años de experiencia y la cantidad de horas trabajadas en el mes, considerando las horas extras.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

Argentina vs Uruguay: Primer partido de Argentina tras ser campeona del mundoLa Selección Argentina se enfrenta a Uruguay en su primer partido tras ganar el Mundial en Qatar 2022. Uruguay llega como escolta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ronald Araújo marcó el gol para Uruguay en el primer tiempo.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »