El plan de La Doce para la final: más de 300 barras, entre cinco estrellas, micros, y varias alarmas

El plan de La Doce para la final: más de 300 barras de Boca, entre cinco estrellas, micros, y varias alarmas

entre los miles y miles que viajan para alentar al equipo de Jorge Almirón está obviamente La Doce, la barra brava más temida de América Latina . Serán casi 100 los que se suban al avión junto a varios pertrechos de la barra aunque en Buenos Aires quedará el famoso telón que cubre toda la segunda bandeja. Ya han hecho contacto con las autoridades migratorias y de seguridad del vecino país, que los esperan allá cerca de las cinco de la mañana. Ese grupo irá escoltado desde el aeropuerto hasta los dos hoteles donde se alojarán.

, el resto tendrá otro de menor valor, quienes además serán los encargados de juntarse con el resto de la tropa que salió este miércoles por la tarde en micro desde Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano para arribar a Río el viernes cerca del mediodía. headtopics.com

de palo de dimensiones de dos metros por uno que vestirán la tribuna Xeneize y buena parte de la percusión. Después durante el camino se irán sumando más micros hasta llegar a 60 según la información que maneja el Gobierno..

. Sobre estos últimos hay todo tipo de avisos por Copacabana y zonas aledañas para que no concurran en autos sino en subte y se bajen en la estación Sao Cristovao, que está a 800 metros del estadio. headtopics.com

de hinchas xeneizes en el corazón de Copacabana, plena Avenida Atlántica al 22.000, donde está ubicado en la vereda que da a la playa el famoso Quiosque Buenos Aires. La Policía estima que puede haber decenas de miles de personas cantando, saltando y eso podría traer problemas en toda la zona por lo que hay un cuidado especial.Por un lado la información oficial es que.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIARIOOLE: La marca histórica que podría lograr Boca si le gana por penales la Libertadores al FluminenseEl Xeneize avanzó cada una de sus series desde los doce pasos y podría lograr un sorprendente hito ante el equipo de Río de Janeiro.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: El fenómeno de los Riquelme brasileños: son casi 15.000 en homenaje al 10 XeneizeLos registros oficiales dan cuenta de 14.391 personas que llevan el nombre del actual vicepresidente Xeneize que estará en Río de Janeiro para la final del sábado ante Fluminense por la Copa Libertadores.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Boca, rumbo a Río de Janeiro con la ilusión de la Séptima LibertadoresLa delegación xeneize compuesta por 30 futbolistas para la final ante Fluminense.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

PAGINA12: Cuántas finales de Copa Libertadores jugó Boca, cómo le fue y en qué años ganóPartidos y resultados del 'Xeneize' y Fluminense en la final del torneo más importante del continente.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Boca viaja hoy a Río de Janeiro para disputar la final de la Copa LibertadoresEl plantel del Xeneize entrena por la mañana en Ezeiza y luego se subirá a un chárter con destino a la Ciudad Maravillosa para ir en búsqueda de la Gloria Eterna.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Copa Libertadores: Boca viaja a Río de Janeiro para la finalRomán Iucht - Final de la Copa Libertadores - 1/01

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕