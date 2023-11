El periodista Nick Barili estrena la serie De la calle junto a Paramount+

El periodista argentino-estadounidense Nick Barili acaba de estrenar la serie De la calle junto a Paramount+. Se trata de una producción documental que recorre diferentes países de américa buceando en la cultura hip hop y sus diferentes manifestaciones en cada nación.

La serie de Paramount es una gran pieza para los amantes del género urbano -aunque Barili declaró no ser fan de esta etiqueta- pero también es una puerta de entrada para quienes tienen prejuicios con el mismo, ya que De la calle propone sumergirse en el hip hop desde una perspectiva tanto musical como socio histórica. La serie lleva al espectador por diferentes países y también cuenta con valiosas entrevistas a artistas como Nicki Nicole, Residente, Dante Spinetta, Fat Joe, Villano Antillano, Ovy on the Drums, Feid y muchos má





