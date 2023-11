El Partido Socialista rechaza a Milei y llama a defender la democracia con el voto a Massa

"Para las y los socialistas y los principios y valores democráticos deben anteponerse ante todo", indicó el espacio en un comunicado.El Partido Socialista (PS) anunció que en el balotaje del 19 de noviembre respaldará al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, porque su competidor de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, representa"un riesgo mayor para la democracia y un profundo retroceso".

Con un documento titulado 'En favor de la democracia y en contra de la propuesta autoritaria que encabeza Javier Milei', el PS anunció que resolvió dar su apoyo por"unanimidad" a Massa, luego de una reunión del Comité Nacional realizada esta tarde en su sede central, ubicada en Entre Ríos 1018, de la ciudad de Buenos Aires.

Nuestro Comité Ejecutivo Nacional, por unanimidad, ante el riesgo para la democracia que representa la candidatura presidencial de Javier Milei, convoca a votar a Sergio Massa en el balotaje del próximo 19/11. headtopics.com

Además, el socialismo advirtió que LLA expresa posturas negacionistas respecto al cambio climático, al que el PS considera un"desafío urgente" de la humanidad; otro cuestionamiento al partido ultraliberal es la negación de la"violencia machista" y de"los derechos de las disidencias y colectivos vulnerados".

Este último punto alude a la candidata a vicepresidente de LLA y compañera de fórmula de Milei, la abogada Victoria Villarruel. "La sociedad argentina le dijo basta a la inflación y la inseguridad, al deterioro de la educación y la salud, a la falta de transparencia en el manejo de lo público, a la discrecionalidad en la distribución de los recursos y el abandono de las autoridades nacionales hacia las provincias", sostuvieron. headtopics.com

"Milei, Villarruel, Macri, Bullrich, Petri, Lemoine, Marra, Benegas Lynch…. Otro 'mejor equipo de los últimos 50 años'. Gracias, pero no", remarcó en sus redes sociales.

