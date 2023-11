El Partido Socialista anunció su apoyo a Sergio Massa en el balotaje

La Confederación Socialista Argentina se pronunció a favor del candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, rumbo al balotaje del 19 de noviembre, por considerar que el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, amenaza 'la institucionalidad republicana' y quiere 'desterrar los derechos de las clases trabajadoras y medias'.

com%2Fps_argentina%2Fstatus%2F1719816626785116624&partner=&hide_thread=false Nuestro Comité Ejecutivo Nacional, por unanimidad, ante el riesgo para la democracia que representa la candidatura presidencial de Javier Milei, convoca a votar a Sergio Massa en el balotaje del próximo 19/11. pic.twitter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: El Partido Socialista apoyará a Sergio Massa en el balotaje contra Javier MileiEn Santa Fe, el socialismo integró un frente electoral con Juntos por el Cambio y a nivel nacional apoyó a Juan Schiaretti

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: El Partido Socialista adelantó que apoyará a Sergio Massa en el balotajeAclararon que siempre fueron opositores al kirchnerismo, pero remarcaron que el candidato de la Libertad Avanza “pone en riesgo la democracia”.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: La Confederación Socialista apoyó la candidatura de Sergio MassaDe cara al balotaje del 19 de noviembre, la organización respaldó al candidato de Unión por la Patria tras advertir que Milei quiere 'desterrar derechos'.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PAGINA12: La carta de artistas e intelectuales en apoyo a Sergio Massa para el balotajeMás de un centenar de escritores, dibujantes, actores, fotógrafos, cineastas, músicos e intelectuales de un amplio arco de la cultura nacional llamaron a 'votar a Sergio Massa' en el próximo balotaje.Lo hicieron a través de una carta en publi...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Balotaje: De Loredo criticó a Sergio Massa pero tampoco definió su apoyo a Javier MileiEl diputado nacional y excandidato a intendente de Córdoba se expresó en redes sociales. Los detalles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: 'Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín': el cántico de los radicalesCierre del discurso de Sergio Massa y canción del radicalismo en su apoyo

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕