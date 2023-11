El Parque Nacional Iguazú avanza con reparaciones y limpieza tras la crecida del río

.el presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem)“El sistema de reparación de las pasarelas ya se encuentra en progreso.

“En el circuito inferior sólo restan algunas actividades de limpieza, ya que su estado es impecable, en tanto que el superior, si bien se ha visto afectado en algunos tramos, desde la empresa nos dicen que están culminando la primera parte del trabajo que va a permitir la habilitación de este circuito” al público, nuevamente, apuntó.

“Estamos esperando que siga bajando el caudal para que los turistas puedan volver a disfrutar de la experiencia de Cataratas del Iguazú”, subrayó.ℹ"Es necesario restringir por 48 horas el Área Cataratas, debido a que las condiciones para visitar los tres circuitos se vuelven riesgosas", reportó un comunicado oficiallos turistas tienen la posibilidad de visitar “los diferentes” atractivos que ofrece Puerto Iguazú. headtopics.com

“Tenemos en la ciudad la Aripuca, la Güiráoga o Casa de los pájaros, el Bio Centro, la posibilidad de realizar cabalgatas, de hacer compras en el Duty Free Shop,y de recorrer el circuito gastronómico en la nueva avenida Brasil y la Feirinha”, describió.“el bar de hielo se encuentra habilitado y la posibilidad de realizar actividades como rappel y canopy en la selva”.

