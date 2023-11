El papá de Justina Lo Cane rechazó la creación de un 'mercado de órganos'

Y es que ese 'intercambio' de órganos no sucede por una transacción, ni monetaria ni de otro tipo, sino cuando dos pacientes encuentran donante en una persona relacionada con el otro. Es más, Lo Cane aclaró que 'no se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo' y resaltó el rol del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), que es 'admirado a nivel mundial'.

Diana Mondino defendió la creación de un "mercado de órganos" y propuso modificar la ley Justina. La economista valoró el modelo de donaciones e intercambio de riñones del economista Alvin Roth; afirmó que el sistema que sugiere "no quiere decir que vayan a cobrar"

Mondino propone crear un 'mercado de órganos' y modificar la ley Justina. La economista de La Libertad Avanza hizo hincapié en el modelo de donaciones e intercambio de riñones del economista Alvin Roth

Para el papá de Justina, la venta de órganos es inmoral, antiética e ilícita. Ezequiel Lo Cane aseguró que la donación de órganos es una cuestión de amor. También se refirió al tema Ignacio Maglio, asesor legal del Hospital Muñiz y coordinador del Área de Promoción de Derechos de Fundación Huésped.

El papá de Justina le respondió a Diana Mondino: 'Cuando donás órganos lo hacés por amor'. El impulsor de la La Ley Justina, Ezequiel Lo Cane, salió al cruce de la dirigenta ultraliberal y destacó la 'transparencia' del INCUCAI. 'Es admirado y respetado en el mundo', señaló.

