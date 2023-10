El panelista de Alejandro Fantino habló sobre el fuerte cruce que tuvo con el conductor

El miércoles se vivió un clima de mucha tensión durante la transmisión en vivo de Multiverso Fantino en Neura el canal de streaming de Alejandro Fantino. En medio del programa Sergio Figliuolo el panelista que es conocido como Tronco tuvo un enfrentamiento con el conductor y fue tan fuerte su enojo que no quiso quedarse en el aire y salió del estudio a los gritos y rompiendo la pantalla de su propia computadora.

Tenemos la suficiente confianza para decirnos cualquier pelotudez. A Ale lo conozco hace más de 20 años ni siquiera somos hermanos somos una categoría más”.Y luego reconoció: “Me saltó la térmica mal. De hecho terminé rompiendo la pantalla de mi notebook. Pero esa es toda mía y me hago cargo. Me fui a negro no ves estaba todo nublado”.

