El pan dulce del restaurante Plaza Mayor, el preferido de los porteños

Toda mi familia es de Junín, y desde que yo me vine a vivir a Buenos Aires soy la encargada de comprar el pan dulce para las Fiestas. Si no lo llevo, directamente, no me abren la puerta de casa', dice Sofía Strauss (38), que cumple con este rito desde hace ocho años. Cuando Sofía cuenta que ella es la responsable del pan dulce, no se refiere a cualquiera que pueda encontrarse en las góndolas de los supermercados.

Su elección es el que se consigue exclusivamente en el restaurante Plaza Mayor, en el barrio de Montserrat, el preferido de miles de porteños desde hace 38 años. Y aunque aún falta más de un mes para la Navidad, Sofía ya tiene el suyo guardado en el freezer. 'Lo saco un día antes y listo. Siempre hago así', recomienda la mujer. Como Sofía, muchos quieren evitar las dos horas de cola que hay que hacer en la puerta del restaurante los días previos a la Navida





iProfesional » / 🏆 1. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

En Corrientes, el gobierno le dedicó una plaza y 10 estatuas a sus empleados municipalesSe inauguró para celebrar el Día del Empleado Municipal. “Es para que los vecinos, los municipales y los turistas pueden ver y conocer la labor de los profesionales”, dijo el intendente.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

TEDxCórdoba llega a la Plaza España: quiénes serán los oradoresEl sábado 11 de noviembre se realizará la decimotercera edición de TEDxCórdoba. Tendrá como escenario la Plaza España, un lugar “perfecto para inspirarse y conectar con ideas poderosas”, señalan los organizadores del evento. Todo lo que hay que saber.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Obelisco: un auto chocó y terminó arriba de la Plaza de la RepúblicaEl conductor de un Peugeot 307 perdió el control del vehículo y terminó sobre la plazoleta ubicada en Corrientes y 9 de Julio

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

Marcha de Plaza de Mayo al Congreso en el Día de la Memoria TransA las 18 se realizará el “acto de las candelas” con el objetivo de “recordar a nuestrxs amigxs y familiares que ya no están", mientras que la movilización renovará el pedido de una ley de reparación histórica para las personas travesti-trans.

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 77 Leer más »

Abuelas de Plaza de Mayo y el Cels compartieron nuevos archivos desclasificadosA 40 años de las históricas elecciones de 1983, presentamos una nueva colección de documentos desclasificados de Estados Unidos. 129 comunicaciones del Departamento de Estado y de la CIA que señalan la incertidumbre del año que fue bisagra entre la dictadura y la democracia , difundieron ambos organismos.

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 77 Leer más »

Los 46 años de Abuelas de Plaza de Mayo: 'Toda una vida'Ante una sala colmada de gente que se acercó al del Teatro El Nacional Sancor Seguros para celebrar los 46 años de vida, lucha, resistencia y persistencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto destacó que el tiempo transcurr...

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »