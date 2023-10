El pacto que quebró al bloque de Juntos en el Senado bonaerense

El bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores de la provincia está dando sus primeros crujidos. Más allá de que algunos de sus miembros admiten que les gustaría sostener la unidad, al mismo tiempo observan que ese horizonte se vuelve difuso tras las acciones inconsultas e intempestivas de. Para otros, el desenlace es uno solo e inevitable: la fractura.

“Yo estuve esta semana en La Plata y coincidimos con colegas del PRO en seguir unidos”, señala un senador radical del interior bonaerense aLa primera semana post elecciones generales hicieron estallar a JxC. El ex presidente Macri cerró un acuerdo con Milei y se encontró con más rechazos que adhesiones. Entre ellas, la UCR Nacional y Provincial, el propio, hoy diputado nacional electo por la provincia.

”, recuerda, apostando a la frase para sintetizar el momento de JxC. Según entiende, entre los que todavía no se fueron del espacio se habla de neutralidades y se evita el apoyo a alguno de los dos candidatos porque. Según su criterio, el modelo que aplique el nuevo gobierno dará el pie para fragmentar a JxC dependiendo de la seducción que genere en cada una de sus tribus, ya sea Massa o Milei el vencedor. headtopics.com

, con mayor presencia del ala que responde al todavía Jefe de Gobierno porteño. A su vez, cuatro de los trece sillones del PRO comulgan con otros dirigentes o son referentes en sí mismos, por lo queA partir de las elecciones generales, veinte bancas serán para la, hasta ahora, coalición predominantemente amarilla en el Senado provincial. Trece que permanecen del período anterior y siete que se suman tras los resultados del 22 de octubre.

Valenzuela estuvo en el ojo de la tormenta los días previos a los comicios por su convocatoria a cortar boleta, un mecanismo que repite en todos los turnos electorales. La realidad es que siempre militó por la candidatura de Rodríguez Larreta y marcó claras diferencias con Bullrich, algo que en tándem manifestó Reich, que está en la Cámara desde 2017. headtopics.com

