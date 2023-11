'El país entró en default': cayó una pareja de gitanos acusada de estafar a jubilados con el cuento del tío

Los detenidos, identificados como T. M., de 28 años, y F. Y. de 27, son integrantes de la comunidad gitana que durante un año fueron investigados por la Policía de la Ciudad acusados de realizar estafas haciéndose pasar por familiares de las víctimas para sacarles dinero.

Con este plan macabro, la pareja logró obtener de una jubilada de 82 años 150.000 dólares, cuatro pulseras de oro, una medalla de oro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, tres anillos de oro, un anillo de platino y brillantes, un reloj de oro marca Longine, otro reloj de oro y cuatro lingotes de oro.

El botín fue valuado en 800 mil dólares que terminaron siendo invertidos en camionetas 4x4 y autos de alta gama. “Embargaron a la Argentina. Se viene un corralito”. “Lalo tuvo un accidente, el abogado nos pide dólares”, esos fueron algunos de los escenarios que la banda usó para obtener información y así lograr que las víctimas les entreguen el dinero.

Tras su detención, la jueza Paula González los imputó por el delito de estafa y trabó un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de 400 millones de pesos. La causa recayó en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional porteña N° 18, a cargo de Marcelo Ruilópez, que dispuso en un principio la participaron de detectives de la División Defraudaciones y Estafas, dependiente del Departamento Delitos Económicos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Ciudad Universitaria: jornada de donación de cabello en CórdobaLa intervención es impulsada por la Federación Universitaria de Córdoba. Es de 10 a 14. Los detalles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Clima en Córdoba: ¿Cómo estará la temperatura este martes en la Ciudad?Luego de un fin de semana caluroso y un descenso en las temperaturas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Se viene el Memorial de Maradona en el centro de la Ciudad de Buenos AiresLos hijos de Diego anunciaron el proyecto M10 Memorial en donde descansará eternamente.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

LA POLÍTICA ONLINE: La Ciudad le entregó dos hectáreas del Parque Sarmiento al ex Boca Sebastián BattagliaEl emprendimiento del jugador más ganador de la historia xeneize incluye 13 canchas de futbol, 5 canchas de paddle, bares, un restaurante y un sector semicubierto con parrilla.

Fuente: La Política Online | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Verano: eligen a la mejor ciudad para visitar en Argentina, ¿cuál es?Se trata de 7 ciudades icónicas que se destacan por sus paisajes y gran oferta cultural, gastronómica e historia arquitectónica.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Ciudad de Córdoba: se demuele la última propiedad para el ensanche de MaipúTambién se están reubicando los servicios públicos del tramo.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕