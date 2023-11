El mundo empresarial argentino se alinea con los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei . Las adhesiones mayoritarias se deducen de la inclinación sobre uno u otro candidato por parte de cámaras y otras entidades de representación, así como de fuertes referentes del sector empresarial.





Leer más: LAVOZCOMAR » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

CRONİSTACOM: Elecciones 2023: el poroteo de Milei para ganar estas intendencias en PBADe 135 elecciones municipales de la provincia de Buenos Aires, hay algunas en las que creen tener posibilidades significativas. Cuán probable es que suceda en cada uno de los casos y a qué se debe.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

MİNUTOUNOCOM: Los mejores memes del debate rumbo al balotajeLas redes sociales estallan durante el última debate entre Sergio Massa y Javier Milei.

Fuente: minutounocom | Leer más »

PAGİNA12: Milei, Massa y Bullrich: las elecciones en el bar de Osvaldo–Hola, Don Hugo, ¿cómo le va? ¿Usted es Don Hugo, no?, como hace tanto que no viene ya casi ni lo reconozco.Así me recibe Osvaldo cuando entro a su bar y me acomodo en la única mesa que queda libre.–Tengo el bar a tope, ¿vio? ¿Y sabe por qué? Porque so...

Fuente: pagina12 | Leer más »

CLARİNCOM: Cuáles son las principales búsquedas sobre Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei según Google TrendsQué preguntaron los argentinos sobre los candidatos de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

Fuente: clarincom | Leer más »

TELEFENOTİCİAS: Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei: las principales definiciones de los candidatos en Telefe NoticiasBuscan llegar a la Presidencia y este domingo se enfrentan a una prueba de fuego. Qué dijeron en su paso por Staff de Candidatos.

Fuente: telefenoticias | Leer más »

TELEFENOTİCİAS: Los argentinos van a las urnas entre la incertidumbre, con Milei, Massa y Bullrich como favoritosTras el bombazo de las PASO de agosto pasado cuando el postulante de La Libertad Avanza, un outsider que irrumpió hace sólo dos años en la política con la promesa de 'barrer con la casta', se alzó con el primer lugar luego de que los sondeos lo ubicaban en un tercer puesto, ahora los interrogantes sobrevuelan como nunca sobre lo que pueda pasar...

Fuente: telefenoticias | Leer más »