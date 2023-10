El minuto fatal de Los Pumas vs. Inglaterra en el Mundial de Rugby

Los Pumas no pudieron alzarse este viernes con el tercer puesto del Mundial de Rugby en un partido frente a Inglaterra de múltiples emociones. Tras un mal arranque, el conjunto argentino logró pasar al frente en el marcador en la segunda mitad, pero rápidamente los británicos volvieron a golpear con un try y una conversión.Los dirigidos por Michael Cheika llegaron a estar 13 puntos abajo en el marcador, pero en ese momento del partido remontaron y con unLos Pumas vs.

Sin embargo, enseguida llegó el cachetazo: el mismo Carreras quiso despejar desde el fondo con una patada, pero bloqueódonde logró apoyar pese a la resistencia de Juan Cruz Mallia y Carreras. Para colmoLos Pumas vs. Inglaterra: el try de Theo Dan (17-21)

