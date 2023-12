El Millonario y el Canalla chocarán por el Trofeo de Campeones

El Millonario y el Canalla chocarán este viernes por el Trofeo de Campeones. Los convocados de River para enfrentar a Rosario Central en el Trofeo de Campeones frente al Canalla de este viernes. La presencia del Diablito Echeverri como titular es la única duda en el once. El 21 de diciembre de 1997, el equipo de Ramón Díaz se consagraba ganador del Apertura y lograba una hazaña que hoy parece difícil de alcanzar. Fue el último club del ámbito local en conseguirlo.

River prepara el plan para frenar a Campaz: Boselli, la principal opción que maneja Demichelis Micho se fue conforme con el desempeño del uruguayo en la semifinal de la Copa de la Liga y lo ratificaría como lateral para intentar contener al desequilibrante colombiano. River anunció la renovación de Tu Lugar en el Monumental Mediante un comunicado, el club dio a conocer que a partir de este jueves los abonados podrán reservar su lugar en el estadio para la Copa de la Liga, así como también pedir un cambio de ubicación





TyCSports » / 🏆 14. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Rosario Central, finalista de la Copa de la Liga tras superar a River por penalesEl Millonario y el Canalla empataron 0-0 en Córdoba y los de Demichelis no pudieron meter ni un solo tiro desde los doce pasos; Broun atajó tres y los de Russo festejaron por 2-0.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

El video de la AFA a un año del multitudinario recibimiento a los campeones del Mundial de Qatar 2022La AFA compartió un video especial con imágenes de aquella inolvidable jornada con declaraciones de varios de los héroes que trajeron la copa.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

¡Rosario Central le ganó a Platense y es el campeón de la Copa LPF!En el Estadio Madre de Ciudades, el Canalla festejó en la final con un golazo de Maxi Lovera y se quedó con el título. El Calamar terminó con diez por la expulsión de Suso.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

La Natividad gana el Campeonato Argentino Abierto de PoloEn una final soñada en Palermo, La Natividad levantó el trofeo del Campeonato Argentino Abierto al superar a La Dolfina. El equipo integrado por jóvenes jugadores se consagró campeón por segunda vez.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Silvina Moschini, la primera mujer latina en convertir una empresa en un 'unicornio'Silvina Moschini nunca lo dudó ni dejó de perseguir sus sueños y hoy tiene su recompensa. A finales de los 90' dejó atrás Argentina para hacer camino en Estados Unidos y lo logró: se convirtió en la primera mujer de América Latina en convertir una empresa en un millonario 'unicornio'.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

Central eliminó a River en los penalesEl Canalla resistió en los 90' y acertó más desde los 12 pasos: el equipo de Demichelis no metió ningún penal. River hizo algo más de mérito para pasar a la final de la Copa de la Liga en los 90', pero nunca consiguió abrir el partido y Rosario Central se lo hizo pagar caro: tras el 0-0 en el tiempo regular y pasó a la definición. Se cruzará con Platense en Santiago del Estero. El equipo de Russo ganó 2-0 en la tanda de penales y se metió en la final de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Platense. River y Rosario Central no se sacaron diferencias, empataron 0-0 y El marcador central, esta noche como lateral derecho, sacó un zapatazo de afuera que por muy poquito no se le clavó pegado a un palo al arquero Broun. se abrió hacia su perfil izquierdo y sacó un remate cruzado flojito El ex Tigre se fue con libertad hacia el arco rival, el partido sigue 0-0

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »