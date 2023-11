El Merval extiende las ganancias y sube 7,3%, tras declaraciones 'moderadas' del presidente electo, Javier Milei, que alientan las cotizaciones de los papeles argentinos. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan resultados dispares, en una jornada de buen clima negocios en Wall Street.

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que no sorprendería ver al índice posarse por encima de los u$s 877 e incluso superar eventualmente los valores pre-PASO 2019, aunque no descartan que se pueda ver 'una leve retracción' previo a continuar el avance. 'Después de todo, también es cierto que a la presidencia de Javier Milei le queda un arduo camino por delante. Si bien la unificación cambiaria y eliminación del cepo es el único camino viable para volver a un sendero de acumulación de reservas y ser capaces de afrontar los compromisos que apremian en los próximos, los riesgos de caer en una hiperinflación al hacerlo son elevados', advirtiero





