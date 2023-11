El mensaje de Almendra a sus excompañeros de Boca antes de la final de la Libertadores

expresó el futbolista de 23 años, quien tuvo un conflictiva salida del Xeneize antes de sumarse a la Academia a mitad de año.Durante el último encuentro entre Racing y Boca, el volante nacido en San Francisco Solano se tiró a los pies del 36 y le dio una patada desde atrás de lleno al tobillo derecho. Si bien no le causó ninguna lesión, Medina giró inmediatamente como para ir a pedirle explicaciones.

la llegada de Hugo Ibarra al cargo revirtieron su situación. Desde allí, el futbolista trabajó con la Reserva y no tuvo otras chances. Además, tuvo un duelo de acusaciones cruzadas con Darío Benedetto."El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos

, hay un grupo humano muy lindo con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz. El caso de Agustín es irremediable"Recibí las últimas noticias de Agustín Almendra ¡y más!

