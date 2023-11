El Manchester United de Garnacho, dos goleadas en cuatro días

. Fue apenas el cuarto partido de titular del pibe de 19 años en el semestre: además, ingresó desde el banco en nueve ocasiones y se quedó esperando en otros dos.Alexis Mac Allister jugó media hora en el 2-1 de LiverpoolEste es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIARIOOLE: Con Garnacho desde el arranque, ya se juega Manchester United y NewcastleEn marcha la primera mitad entre los Diablos Rojos y las Urracas, por los octavos de final de la Carabao Cup. Seguilo en Olé.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El castigo del entrenador del Manchester United a sus jugadores: escuchar los festejos del rivalTras la derrota en el clásico ante el City, el DT se enojó con sus futbolistas y tomó la decisión de silenciar el vestuario.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Manchester United vs. Newcastle, por la Carabao Cup: dónde ver en vivo, hora y formacionesPor los octavos de final de la Copa de la Liga Inglesa, los Red Devils se miden este miércoles con las Urracas. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará desde las 17.15.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

DIARIOOLE: En crisis: ¿cuántos millones le costaría al Manchester United rescindirle contrato a Ten Hag?El estratega neerlandés, muy cuestionado por los hinchas tras perder el clásico y quedar eliminado en la Carabao Cup, en la cuerda floja...

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Los POSTEOS de Garnacho sobre Messi y Martínez por el Balón de OroLuego de la entrega del Balón de Oro, el jugador de Manchester United y la Selección Argentino felicitó a sus compañeros por ser premiados como los mejores del año.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Alejandro Garnacho y un 'increíble' disfraz por la fiesta de HalloweenEl delantero y su familia festejaron Noche de Brujas convertidos en superhéroes. ¡Atención al pequeño Enzo!

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕