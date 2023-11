El juez Walter Bento pidió el beneficio de la prisión domiciliaria en caso de ser destituido para cuidar a un hijo discapacitado

MENDOZA.- La situación judicial del suspendido magistrado mendocino Walter Bento (56 años), acusado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficiar a presos, se complica con el correr de los días. Por eso, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra en la provincia cuyana, que concluiría recién a fines de 2024, en Buenos Aires ya entró en la recta final el jury de enjuiciamiento, que dará su veredicto el miércoles próximo.

Así, en caso de que el cuerpo determine la destitución, el juez perderá sus fueros y quedará detenido, ya que pesan sobre él una serie de pedidos de prisión preventiva, por lo que el debate lo transitará tras las rejas. Por eso, frente a este complejo escenario, Bento, de la mano de sus abogados, se adelantó al eventual fallo, con un pedido especial, en base a un informe de una trabajadora social.

