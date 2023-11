El jefe del Ministerio Público Fiscal pide juicio político para el juez Laurenci

El jefe del Ministerio Público Fiscal insistió en que el juez de sentencia Edgardo Laurenci debe ser sometido a un jury de enjuiciamiento por su actuación ante la fuga del homicida de Liliana Ledesma, Lino Ademar Moreno., y pidió que se declare la admisibilidad formal del pedido de juicio político que presentó contra el magistrado y que se lo suspenda en sus funciones.

El pasado 28 de septiembre último el procurador general pidió al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados que destituya al juez Laurenci por mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación a la fuga del​Como prevé el proceso, el Tribunal informó al juez para que conteste la acusación y ofrezca pruebas, y también corrió vista al procurador general y en la respuesta García Castiella ratificó la acusació





