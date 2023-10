El increíble pueblo fantasma de la Patagonia: sus habitantes aseguran que aparecen y desaparecen casas y choza

Al momento de pensar en escapadas, Argentina tiene un montón de opciones para elegir. Pero, sin dudas, hay algunos que son excepcionales, como el siguiente pueblo fantasma que tenés que visitar en tu próxima viaje. Al norte de Neuquén se encuentra un pueblo abandonado que tiene historias paranormales increíbles para conocer. Descubrí más sobre este atrapante lugar.

Además, algunos habitantes del lugar aseguran que se ven chozas de barro, estructuras de vigas y columnas de puentes que son solamente visibles por las tardes.El video que registra la leyenda urbana de TaquimilánLa neuquina Jorgelina del Carmen Salazar filmó un video donde se puede ver cómo van apareciendo ciertas figuras en el terreno abandonado.

Mortandad extrema de elefantes marinos en la PatagoniaHan muerto prácticamente todas las crías nacidas esta temporada. Los expertos se preguntan cuántos animales quedarán después de la aniquilación. Señal de alarma. Leer más ⮕

Una de las villas más jóvenes del país se consolida como nueva atracción de la PatagoniaA orillas del Lago Aluminé, surgió como un lugar de veraneo y esquí para los habitantes de Neuquén y Zapala, pero la potencia de la cordillera y las araucarias convocaron a viajeros de todas las latitudes. Leer más ⮕

Con murales y poesías, científicos celebraron los 40 años de democraciaEl Centro Científico Tecnológico CCT Conicet Patagonia Norte desarrolló un encuentro en el marco del mes del Derecho por la identidad. La artista Rocío Toppetti realizó un mural junto a integrantes de un taller de la Fundación San José Obrero. Leer más ⮕

Nahuel Zucco, el pianista argentino que hará una gira por 17 geriátricos para llevar música clásica a los ancianosEs de la Patagonia y reside en la capital francesa hace cuatro años. Su álbum, “Another World is Possible”, es un mensaje de esperanza, resiliencia y agradecimiento. Leer más ⮕

Con Massa como “límite”, Juntos intenta no detonarse en CórdobaAutoridades del PRO y la UCR aseguran que no habrá votos opositores para el candidato de Unión por la Patria, aunque no todo el caudal de la coalición irá para Milei. Leer más ⮕

Corina Machado enfrenta su primera prueba de fuego por una embestida del chavismoLa Fiscalía citó a tres organizadores de las primarias opositoras que ganó la líder conservadora para las elecciones de 2024; desde el oficialismo aseguran que “no será candidata” Leer más ⮕