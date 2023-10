El IDA y VUELTA de Xavi y Ancelotti antes del Clásico entre Barcelona y Real Madrid

, debido a que el Camp Nou sigue en pleno proceso de remodelación. A horas de esta cita histórica,Por el lado del DT blaugrana, que recién está dando sus primeros pasos en el corralito pero tiene vasta experiencia como jugador, analizó el presente de su equipo:

"Representa mucho. Es un clásico, todos los jugadores a nivel mundial quieren jugar. Llegamos bien, a nivel de juego y sensaciones. Llegamos tras dos victorias. Sería un golpe de moral y confianza”.“Es vital de cara al objetivo de ganar la competición.Además, el exmediocampista esbozó una sonrisa al hablar de la rápida recuperación de los lesionados, como Robert Lewandowski y Pedri:Todos quieren estar, veremos mañana. Las sensaciones son muy buenas.

"El ordenador ha detectado a un árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Es a sorteo, ¿no? Siempre digo que creo en la honestidad del árbitro... que haga lo más justo posible". Ya sobre el cierre de la conferencia, el catalán vertió su análisis sobre el sistema de juego de la Casablanca y no dio a un favorito:Vinicius y Rodrygo se desmarcan muchísimo. Hay que vigilarlo. Pica Valverde, Bellingham... es un grandísimo equipoEl partido está al 50 por ciento, no hay ningún favorito casi nunca. No se puede vaticinar nada. Un Clásico es imprevisibleEs solo un partido pero es importante. headtopics.com

. Hay muchos equipos que están peleando, como Girona y Atlético Madrid, y va a ser una Liga muy competida hasta el final".Es un gran equipo en general, tanto ataque como defensa. Este curso han entrado jóvenes con muchísima calidad. Esperamos el Barca de siempre "Lo conozco muy bien y lo conocen muy bien en la UEFA. Es uno de los mejores árbitros de Europa. Creo que es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana".

