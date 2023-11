El histórico récord de la Fórmula 1 que Max Verstappen está muy cerca de romper

El piloto neerlandés Max Verstappen, actual tricampeón mundial de la Fórmula 1, está muy cerca de alcanzar un récord histórico a bordo de su Red Bull si es que logra ganar las últimas tres carreras que faltan para completar la temporada, ya que puede sumar 19 triunfos en 22 competencias.

36% de triunfos sobre el total de carreras de todo el 2023 y sería algo histórico. En 2022 había logrado 15. La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo domingo en el Gran Premio de Brasil a correrse en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos, en San Pablo.

