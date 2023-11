El Gobierno suspendió a 1100 beneficiarios del Potenciar Trabajo

Los registros de Migraciones indican que 1129 personas que cobran un Potenciar Trabajo salieron del país por pasos aéreos, con destino a países no limítrofes, entre 2020 y 2023. Estos Potenciar quedaron suspendidos para que, en caso de error, sus titulares puedan apelar la medida ante el ministerio.

“No tenemos los datos de quiénes son”, dijeron en un segundo movimiento. Incluso en las agrupaciones más chicas, donde la información interna circula más fácilmente, estaban a ciegas. En otras palabras, habrá que esperar unos días, a que los suspendidos se enteren de que no cobrarán el Potenciar, para conocer si en la información que está circulando hay inexactitudes.

Según el fiscal, de los 160 mil registros de salidas o ingresos al país, 817 casos fueron en cruceros y 29.076 en avión. El período al que se refiere va de 2020 a 2023, es decir que es bastante corto y tiene en el medio a los meses de encierro por la pandemia.

