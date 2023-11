El Gobierno prorrogó por dos años el plazo para tramitar la jubilación anticipada

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron este miércoles que se prorrogará por dos años del mecanismo que permite acceder al beneficio jubilatorio sin haber completado los años de aportes o la edad mínima. Esta política había sido implementada a través del Decreto 674 en octubre de 2021 y venció el 30 de septiembre.

