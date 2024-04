El Gobierno nacional denuncia cartelización en el sector de medicina prepaga

El Gobierno nacional avanzará fuertemente esta semana para frenar el aumento de las empresas de medicina prepaga yendo a la Justicia y denunciando la cartelización del sector apuntando especialmente al empresario Claudio Belocopitt dueño de Swiss Medical Group .Según pudo confirmar Clarín en la administración de Javier Milei se están definiendo dos medidas que saldrán en los próximos días.

En una entrevista reciente en TN había afirmado que a las compañías 'se les fue la mano con los aumentos' que les aplicaron a los afiliados. 'Se les recontra fue la mano yo me enojo. Es un claro caso. De eso se trata también la batalla cultural no es sólo un tema económico. No alcanza con el voto . Cien años después de hacer las cosas mal es natural que pensemos que nos va a ir mal. Pero todos tenemos que cambiar algo' sostuvo.

Gobierno Medicina Prepaga Cartelización Claudio Belocopitt Swiss Medical Group

