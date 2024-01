El Gobierno despliega una curiosa estrategia para aprobar la Ley Ómnibus que incluye asegurar que no negocia modificaciones, pero que acepta “sugerencias”, y que no “cede” ante planteos opositores, sino que “aclara” o retira, por decisión propia, artículos que en realidad no han sido comprendidos correctamente o que no son urgentes.

Pero hay algunos puntos que hacen al “norte” del mega paquete de reformas, que la oposición pide modificar y el Ejecutivo resiste, y que se perfilan, al inicio de la segunda semana de debate, como un posible problema para llegar a un acuerdo en Diputados.Desde el Ejecutivo ya dieron algunas señales claras de que el proyecto que Javier Milei envió al Congreso saldrá, si sale, con modificacione





