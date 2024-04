El Gobierno defiende la gestión del ministro de Salud en medio del brote de dengue

En medio de los fuertes cuestionamientos al ministro de Salud Mario Russo por la gestión del brote histórico de dengue que ya provocó más de 100 muertes en 2024 el Gobierno salió a defender su trabajo y sostuvo que 'desempeña de manera exquisita sus labores'.

Fue el vocero Manuel Adorni quien se encargó este miércoles en su habitual conferencia de prensa de halagar el desempeño del funcionario cuando fue consultado si el Gobierno consideraba que el ministro estaba trabajando correctamente en medio de la epidemia.'El ministro Russo cuenta con el total apoyo del presidente. Y si cuenta con el apoyo total es porque consideramos que Mario Russo desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de salud' afirmó y sostuvo que Javier Milei 'no trabaja con gente que no es de su confianza y que no tiene su total apoyo'.La gestión de Russo quedó en la mira en las últimas semanas por el histórico brote de dengue que sufre la Argentin

