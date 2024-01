El gobierno de Javier Milei envía cambios en el proyecto de la Ley Ómnibus a la oposición

El gobierno de Javier Milei le envió a la oposición el texto con los cambios que aceptó en el proyecto de la Ley Ómnibus para tratar de conseguir los votos para la media sanción en Diputados, pero todavía el panorama es incierto.Las mayores novedades del texto remitido por la Casa Rosada es que se acepta una nueva movilidad jubilatoria ajustada por inflación, se da marcha atrás con el aumento de las retenciones a economías regionales y se acotan las facultades delegadas, entre otras.

Pero la tensión política con la oposición podría continuar ya que Milei no aceptó los pedidos de los gobernadores para que no haya aumentos en las retenciones al maíz, trigo, derivados de la soja, la carne y la industria, además del petróleo y la minería .Esta es una línea roja especialmente para los gobernadores de la zona centro del país, como Maxi Pullaro y Martín Llaryora que ya avisaron que no apoyarán ningún aumento de retencione





