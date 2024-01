El gobierno argentino obtiene respaldo político del FMI

El gobierno obtuvo del Fondo Monetario Internacional un firme respaldo político, aunque no necesariamente una mayor asistencia financiera: lejos de firmar un nuevo acuerdo, las partes se limitaron a retomar el cronograma de desembolsos que había quedado suspendido por el incumplimiento del ex ministro Sergio Massa con las metas. Ahora, Luis Caputo y Santiago Bausili se comprometieron no solamente a corregir los desvíos, sino que habrá un sobrecumplimiento en el crucial capítulo fiscal.

Mientras el objetivo original para este año era un déficit primario de 0,4% del PBI, ahora la meta pasa a ser un superávit de dos puntos. Como ese monto coincide aproximadamente con lo que Argentina paga por concepto de intereses de deuda, el resultado fiscal global -el primario más el financiero- terminará siendo de equilibri





