El Gobierno anunció una prórroga por dos años de la jubilación anticipada

La anterior medida regía para trabajadores desocupados que acreditaran el desempleo con una fecha anterior a junio de 2021 pero con la nueva extensión el desempleo puede acreditarse hasta el 30 de junio de 2023 ampliando la posibilidad de acceder a esta jubilación a más de 20 mil personas en los próximos 2 años.

En este sentido se garantiza recibir el 80 por ciento del haber jubilatorio para personas desocupadas antes de la fecha mencionada que poseen 30 años de aportes pero les faltan hasta 5 años de edad para jubilarse (mujeres entre 55 y 59 años; varones entre 60 y 64 años). La Jubilación Anticipada es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo y con otros planes sociales o beneficios previsionales.

