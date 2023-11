El Gobierno anunció la prórroga por dos años de la jubilación anticipada

Jubilación anticipada: ¿quiénes pueden acceder?La jubilación anticipada está destinada a personas que cuenten con 30 años de aportes, le falten hasta 5 años para jubilarse y que estuvieran desempleadas al 30 de junio de 2021.El organismo aclara también que la jubilación anticipada es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo y con otros planes sociales o beneficios previsionales.

