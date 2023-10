El Girona le ganó sobre el final al Celta y escaló a la punta

Todos a abrazar al venezolano. (Photo by Pau BARRENA / AFP)con un golazo del venezolano Yangel Herrera a los 45 minutos del segundo tiempo, en el duelo por la fecha 11 de

El arquero argentino Paulo Gazzaniga, que ya acumula convocatorias con Lionel Scaloni a la Selección, fue titular y sumó su cuarta valla invicta en once partidos. Pero también fue protagonista en una jugada que despertó bastante polémica. Cuando el partido estaba 0-0, la visita anotó un gol, pero el árbitroPaulo, de 31 años no alcanzó a agarrar la pelota, chocó con el delantero y el juez interpretó que fue falta, aunque no era.y se despegó del Real Madrid, que tiene 25 y este sábado juega el clásico ante el Barcelona.

Leer más:

DiarioOle »

Girona vs. Celta en vivo: cómo verlo, horario y TVGirona y Celta se enfrentarán por La Liga de España el viernes 27 de octubre. El partido se jugará a las 16:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Girona vs. Celta en vivo: cómo verlo, horario y TVGirona y Celta se enfrentarán por La Liga de España el viernes 27 de octubre. El partido se jugará a las 16:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

La dura crítica de Farré: 'Herrera me cagó con Independiente y San Lorenzo'La polémica dijo presente en Alberdi y el DT de Belgrano le fue con tapones de punta al árbitro y al VAR. Leer más ⮕

La furia de Guillermo Farré contra el VAR y Darío Herrera en el empate de BelgranoEl entrenador del Pirata cordobés cargó contra el arbitraje tras empatar como local ante Central Córdoba. 'Hubo una mala intención en el desempeño', dijo Leer más ⮕

La Red Bull nacional, la Solastalgia de Shaman Herrera, y másDiscos psicodélicos, reggaetones screamos, jóvenes conversando, exorcismos papales, festipunks navideños, sesiones y canciones. Leer más ⮕

Farré duro contra el VAR y Herrera: Me cagó contra San Lorenzo, me cagó contra Independiente, me caga hoyEl entrenador de Belgrano quedó muy molesto con la actuación del VAR y apuntó directo al encargado. “En este caso hubo una mala intención del desempeño”, dijo el DT. Leer más ⮕