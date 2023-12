El futuro ministro del Interior de Javier Milei destaca el apoyo de Macri a La Libertad Avanza

El futuro ministro del Interior de Javier Milei Guillermo Francos destacó el apoyo de Mauricio Macri a La Libertad Avanza antes del balotaje frente a Sergio Massa pero enfatizó que esto no significa que haya comprado acciones en el Gobierno.'No quiero generar una polémica nueva. A mí me pareció una actitud valiosa y con una claridad política en ese momento (el apoyo de Macri) pero eso no significa que compraron acciones o estemos repartiendo acciones de gobierno.

Estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio y de otros sectores políticos' apuntó Francos en medio de la definición del gabinete que acompañará a Milei durante su gestión.Luego de que el exmandatario destacó que los votos de Juntos por el Cambio tuvieron un rol decisivo en la victoria del libertario en segunda vuelta el futuro funcionario nacional remarcó que se trata de 'cosas hipotéticas que no tienen forma de comprobarse'.'El mismo grupo político de Mauricio Macri de Patricia Bullrich dijeron ‘la gente votó un cambio y si votaron un cambio nosotros vamos a acompañarlo





