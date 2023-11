El fuerte cruce en vivo entre Romina Uhrig y Karina Iavícoli

¿Cómo no se va a entender mi enojo? Si siempre me quieren dejar como la mala madre y la irresponsable. Ya me cansé de eso. Hice al pedo esta nota, porque siempre me bardean”. Antes de finalizar la entrevista, Romina contó que bailará el ritmo salsa de a tres junto a 'Sol 2', uno de los nuevos personajes que se encuentran en el Bailando e interactúa a menudo con Marcelo Tinelli. Quiénes son 'Sol 1' y 'Sol 2' https://graph.facebook.com/v8.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Tenso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Romina Uhrig: “Vos a mí no me mandás”La panelista de LAM se indignó con una actitud que tuvo la exparticipante de Gran Hermano.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Romina Uhrig, furiosa con Yanina Latorre: “Debería haber sido responsable y no renunciar”La participante del “Bailando 2023″ habló en “Intrusos” sobre la renuncia de Yanina Latorre a la salsa de tres.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Bailando 2023: Romina Uhrig encontró reemplazo para Yanina Latorre en la salsa de tresLa participante del ciclo conducido por Marcelo Tinelli contó quién ocupará el lugar de la panelista en la coreografía.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: El día de furia de Yanina Latorre: se peleó con Romina Uhrig y renunció al 'Bailando 2023'La panelista se enojó con la ex GH y se bajó de la salsa de a tres. La ex diputada busca un reemplazo de forma urgente.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: Bailando 2023: Yanina Latorre se ofendió con Romina Uhrig y se bajó de la salsa de tresLa panelista de LAM iba a acompañar a la exparticipante de Gran Hermano en la próxima ronda, pero la exdiputada decidió no asistir a un ensayo y la “angelita” estalló

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PAGINA12: Los halcones de Macri se devoran a MileiSu hermana Karina y Kikuchi, el armador político, se enfrentaron al candidato por el pacto a escondidas con el PRO y tratan de contener la fuga de los propios. 'Nos comió el macrismo y perdimos la esencia', se queja el núcleo duro libertario. La polémica por los ingresos de Sturzenegger, Sandleris y Laspina.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕