El ex-River que CONFESÓ que estuvo cerca de volver y RESPALDÓ a Demichelis

Fiorentina de ItaliaNo sé si estuve tan cerca como decían los periodistas. Obviamente hubo un interés de las dos partes de poder hacer algo, pero yo dependo de la Fiorentina que me dio a entender que me quería y que como pretendía River por ahí no se podía hacer.

Acá estoy, feliz. Todos saben que River es el club de mi vida, pero hoy estoy en un club muy lindo, con historia y que está creciendo mucho”Además, el zaguero manifestó que pensó en volver con 27 año en el último libro de pases, pero le puso paños fríos a un posible retorno en 2024:

"Esto es día a día, año a año y uno nunca sabe. Por ahí el día de mañana te dicen de volver pero no depende siempre de uno. Me gustaría volver bien físicamente, entero, y poder seguir cumpliendo sueños. headtopics.com

. Puede dirigir cualquier liga del mundo. Lo importante es que él transmita todo lo que sabe, su idea de juego, el liderazgo… No es solo entrenar. Va a necesitar un proyecto”“Fue muy duro el vestuario después del partido, el viaje y los días posteriores, por más que después ganamos la Copa Argentina. En lo personal, es una espina que todavía tengo”

