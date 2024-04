El ex marido de la nueva novia de Cristian Castro revela detalles de su relación

El tucumano Gerardo Vargas Aignasse reveló cómo se conoció su ex mujer con el cantante. Y dejó un título que parece broma: dice que a él le gusta más Luis Miguel.Cristian Castro está saliendo con una nueva novia, otra vez argentina . Se trata de la tucumana Ingrid Wagner, una abogada y artista plástica de 43 años de edad y madre de cinco hijos.

Ambos subieron fotos a sus redes sociales desde Londres, a donde fueron a ver al cantante Zucchero en el Royal Albert Hall y después en una cena romántica en el Hotel Ritz.Cristián Castro con su nueva novia argentina, Ingrid Wagner. Ahora, quien salió a hablar del asunto fue el legislador tucumano Gerardo Vargas Aignasse, ex marido de la tucumana, en una entrevista con el medio local“Ya no soy el legislador Vargas Aignasse, soy el ex marido de la novia de Cristian Castro”, empezó bromeando el legislador respecto a la gran trascendencia internacional que tuvo el amorío.“Yo estoy separado hace 12 años de Ingrid y divorciado hace siet

