El ex dirigente del Movimiento Evita se aleja de la política

El ex dirigente del Movimiento Evita detalló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de la política: "En estos últimos 4 años no podía creer la falta de valor y la falta de empatía con los que más sufren", describió. Fernando “Chino” Navarro es ex secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, dirigente del Movimiento Evita y fue concejal por el Partido Justicialista del Loma de Zamora entre 1989 y 1997.

A partir de 2000, acompañó a Néstor Kirchner, formando parte del Frente para la Victoria. En realidad, no me alejo de la política, simplemente reconozco dónde no me siento capacitado

