El ejército israelí afirma que los muertos en el bombardeo contra el consulado iraní en Damasco estaban involucrados en actividades de terrorismo

El ejército israelí afirmó que los muertos en el bombardeo contra el consulado iraní en Damasco , motivo por el que Teherán había justificado su ataque, estaban involucrados en actividades de "terrorismo contra Israel", en las primeras declaraciones oficiales sobre el ataque ocurrido el 1 de abril.

."Repito mi advertencia: no se puede seguir gestionando así por parte de Irán. Por eso es importante que se haga todo para lograr una desescalada sobre el terreno", afirmó. "Entre esos terroristas operativos había miembros del Hezbollah y ayudantes iraníes. No había un solo diplomático ahí según lo que sé. No sé de ningún civil muerto en ese ataque", añadió el portavoz

Israel tampoco pierde de vista su conflicto con Hamas en la Franja de Gaza."De acuerdo con la decisión del Gabinete de Guerra, el ministro, con énfasis en la evacuación de civiles y la expansión de las actividades relacionadas con el envío de comida y medicamentos a Gaza", informó un comunicado oficial.

