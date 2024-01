El director Santiago Mitre se pronuncia en contra de las modificaciones a la Ley de Cine

El director 'Argentina, 1985', Santiago Mitre, participó este lunes del plenario de comisiones que debate la denominada Ley Ómnibus, en el anexo C de la Cámara de Diputados y se pronunció en contra de las modificaciones a la Ley de Cine previstas en el proyecto del extenso proyecto legislativo del oficialismo.

Mitre aclaró que 'el presupuesto del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA), pese a las insistentes falsedades que se dicen, no está relacionado con el presupuesto nacional, sino que se autoabastece'. El proyecto de ley propone la eliminación del financiamiento que el INCAA obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos





